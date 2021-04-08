Нефтеюганец, пойманный на закладках, проведет в тюрьме почти десять лет Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганском районе осудили 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков. Действовал мужчина в составе преступной группы, которая общалась через интернет.

- Подсудимый купил парию наркотиков, успев разложить семь закладок в различных местах Нефтеюганска и Нефтеюганского района, оставшуюся часть запрещенных веществ он хранил при себе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ХМАО-Югре.

Задержали преступника в январе 2020 года. У него нашли более 2,6 килограмм наркотиков.

Суд, приняв во внимание позицию прокурора, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.