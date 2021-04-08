Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 апреля 2021 года увеличилось на 67 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Югре за сутки зарегистрировано 67 случая коронавируса в 16 муниципалитетах, с начала пандемии - 54 723 человека.

По клинической картине: у 53 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 диагностирована пневмония, у одного пациента болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 61 случае, еще по пятерым югорчанам контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 775 жителей, сняты с наблюдения - 204 097 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 092 жителя региона, всего прошли обследование 1 557 812 человек.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: Ханты-Мансийск - 25; Сургут - 8; Урай - 5; Нефтеюганск, Пыть-Ях и Сургутский район - 4; Нижневартовск и Ханты-Мансийский район - 3; Нягань, Мегион и Советский район - 2; Когалым, Радужный, Октябрьский, Нефтеюганский и Кондинский районы - 1.

Состояние 45 пациентов - тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 785 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 77 человек, за весь период пандемии вылечился 53 261 югорчанин.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 672 человека с COVID-19, из них 1 149 (13,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 614 834. Выздоровевших - 9 558, за весь период - 4 239 038. Умерших - 365, с начала периода - 101 845.