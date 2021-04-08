Фото: «ЮграМегаСпорт»

В Ханты-Мансийске завершается подготовка к предстоящему Югорскому лыжному марафону. Он пройдет в пойме реки Горная 10 апреля. На мероприятие зарегистрировались свыше 2 500 человек из 49 регионов страны, а также представители Латвии, Казахстана, Молдовы и США.

Напоминаем, что в забеге также участвуют чемпион мира и призер олимпийских игр Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и олимпийский чемпион Александр Легков.

- Подготовка началась еще в феврале, когда стало известно, что марафон состоится. Сейчас идут работы поп подготовке трассы, - рассказал начальник Управления №2 АУ «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин.

Длинна стартового городка составляет один километр в длину и около 300 метров в ширину. В пойме реки работают три снегохода и две снегоуплотнительные машины. Стоит отметить, что в подготовке задействованы 30 человек.

Также работникам осталось подготовить стартовую поляну, надуть палатки, организовать комфортное перемещение по снегу для гостей и участников, а также укрепить мост.

Отметим, что присутствующие получат бесплатную горячую еду и напитки.