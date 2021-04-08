За одни лишь сутки мошенники выманили у югорчан почти 6 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционно. Злоумышленники опустошили кошельки населения почти на 6 миллионов рублей. Отличились своей щедростью жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска.

Так, 25-летния сургутянка доверилась мнимому сотруднику банка, который убедил жертву оформить в личном кабинете «Сбербанка» кредит, после чего обналичить деньги и перевести их на указанный счет. В итоге девушка отдала неизвестным свыше 320 тысяч рублей.

На подобную уловку попалась и жительница Нягани. Ей сотрудник банка предложил сохранить накопления, переводя их на указанный счет. Гражданка безоговорочно выполнила все действия и лишилась порядка 450 тысяч рублей.

В Советском районе женщина 1975 года рождения на сайте «Fintrust Trade» вступила в переписку якобы с брокером, который под предлогом возврата криптовалюты «Биткойн» и вывода денег со счета, похитил у пострадавшей более 500 тысяч рублей.

А в Нефтеюганске 49-летняя гражданка, используя сайт «order@bitovaya.online» неудачно приобрела робота-мойщика окон, который обошелся ей почти в 15 тысяч рублей.