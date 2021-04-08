Жительница Югорска гуляла по магазинам с чужой кредитной картой Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре произошло 63 преступления, из которых 38 раскрыты по горячим следам. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Так, в югорскую полицию обратилась местная жительница, которая потеряла в такси кредитную карту. Через некоторое время кто-то начал активно расплачиваться ей в магазинах. Всего было потрачено три тысячи рублей. Преступницей оказалась оказалась 46-летняя безработная гражданка, которая признала свою вину. В ходе обыска из ее квартиры были изъяты стиральный порошок, ополаскиватель для белья и продукты питания - все, что она приобрела на похищенные деньги. Ущерб, нанесенный заявительнице, гражданка полностью восстановила.

В нижневартовском районе СОНТ «Энергетик» полицейские задержали 26-летнего молодого человека, у которого изъяли сверток с порошкообразным веществом массой 0,989 грамма. Экспертиза подтвердила, что содержимое является наркотическим средством.

Кроме того, в минувшие сутки было раскрыто шесть ранее зарегистрированных преступлений. Так, в Пыть-Яхе перед судом предстанет 27-летний местный житель, который украл из магазина сотовый телефон стоимостью 35 тысяч рублей. В содеянном югорчанин сознался, на данный момент он содержится в ИВС за ранее совершенное преступление.