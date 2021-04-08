«Врезался в столб»: в Нижневартовске погиби водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах погиб один человек. Авария случилась в Нижневартовске по ул. Ханты-Мансийская.

- В 19:30 вечера 30-летний водитель, находясь за рулем «Мазды», по предварительным данным, не справился с управлением. Из-за этого автомобиль занесло, и он врезался в столб, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Удар как раз пришелся на дверь рядом с водительским креслом. Корпус автомобиля буквально вдался внутрь салона.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа 6 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 - за отказ от медицинского освидетельствования, 2 - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Еще 16 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, а 36 - за нарушение требований к перевозке детей.

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