В Нижневартовском районе прошла профилактическая акция Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе прошла профилактическая акция «Вместе против мошенников!». Ее провели сотрудники полиции совместно с членами Общественного совета. Жителям раздавали памятки, в которых были описаны основные способы обмана и даны советы, как не стать жертвами киберпреступников.

- Аналогичные информационные буклеты расклеили в местах массового скопления людей специалист отдела кадров по работе с личным составом Нина Мосяева и участковый уполномоченный полиции Арина Ибрагимова, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Также правоохранители и члены Общественного совета провели беседы с населением, рассказав о возможных видах мошенничества и разъяснили жителям, как не стать жертвой злоумышленников.

Сотрудники районной полиции в очередной раз обращаются ко всем гражданам с просьбой быть более бдительными, не доверять незнакомым людям и не идти на поводу у мошенников.