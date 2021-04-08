В Лянторе при пожаре пострадали два человека

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Лянторе загорелся двухэтажный жилой дом в третьем микрорайоне. К сожалению, есть пострадавшие.

- Сообщение о пожаре поступило в 19.31. Когда спасатели прибыли на место, первый этаж уже был окутан дымом. Далее сотрудники приступили к эвакуации людей, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве уточнили, что пожарным удалось спасти четырех человек, из них два пострадали. Их доставили в больницу.

Полностью справиться с огнем удалось в 20:56, он охватил 80 квадратных метров. В тушении участвовали 30 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Также на месте работают дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить причину пожара и установить ущерб.