Погода в Югре на 8 апреля: переменная облачность

Погода в Югре на 8 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 8 апреля, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, при прояснении до -12, днем +4...+9 градусов.

Ханты-Мансийск: ясно. Днем +3, ночью -2. Ветер 4-7 м/с.

Сургут: пасмурно. Днем +1, ночью -3. Ветер 2-3 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность. Днем +2, ночью -3. Ветер 0-2 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно. Днем +1, ночью -3. Ветер 3-5 м/с.

Когалым: пасмурно. Днем +1, ночью -3. Ветер 2-4 м/с.