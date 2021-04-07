Югорчан приглашают принять участие в Дне космонавтики

Фото: администрация Нижневартовска

Югорчан приглашают отметить День космонавтики, приуроченный к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Ключевым мероприятием станет первый Всероссийский космический диктант. Он пройдет 11 апреля с 10:00 до 11:00 (по московскому времени) в онлайн и оффлайн форматах. Победители получат ценные призы, а также возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». По словам организаторов, всего будет озвучено 30 вопросов, целевая аудитория проекта: 14+.

Также Минпросвещением России запланировано проведение всероссийского открытого урока «60-летие полета Ю. А. Гагарина в Космос». Школьникам расскажут об истории Дня космонавтики, космодроме Байконур, самых больших научных открытиях в космосе и космонавтике, сделанных советскими и российскими учеными, а также первом человеке, покорившем космос.

Открытый урок пройдет 8 апреля в онлайн-формате на сайте «Центра космонавтики и авиации ВДНХ».

Кроме того, запланированы различные онлайн-активности для молодежи: челленджи, флешмобы, акции и многое другое.