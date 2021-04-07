Сургутянин лишился крупной суммы, внеся ее в качестве залога за автомобиль Фото: Вера Зенина

В полицию Сургута обратился 36-летний местный житель, ставший жертвой мошенника. Со слов потерпевшего, он хотел купить дорогой автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Объявление о его продаже мужчина нашел на сайте бесплатных объявлений.

Позвонив по указанному телефону, сургутянин расспросил о транспорте и заявил, что готов купить автомобиль. В свою очередь автор объявления попросил предоплату в размере 165 тысяч рублей от стоимости, как гарантию того, что сделка состоится.

Заявитель, не подозревая, что все это время вел диалог с аферистом, согласился на его условия, переведя деньги тремя частями. После того, как они поступили на счет, продавец перестал выходить на связь.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего югорчанина. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».