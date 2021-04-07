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Происшествия7 апреля 2021 11:14

Мегионец гулял на деньги пенсионерки, попросившей купить лекарства

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мегионец гулял на деньги пенсионерки, попросившей купить лекарства

Мегионец гулял на деньги пенсионерки, попросившей купить лекарства

Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре произошло 59 преступлений, из которых 37 раскрыты по горячим следам. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Так, в полицию Мегиона обратилась пенсионерка, у которой украли деньги с банковской карты. Она сообщила, что накануне попросила знакомого 47-летнего мужчину купить ей лекарства. Для этого она дала ему свою карту, сообщив пин-код. Но югорчанин решил поступить иначе: он курил необходимые для себя товары на 2,5 тысячи рублей. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном.

В Советском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже алкогольной и парфюмерной продукции. Им оказался 24-летний безработный и неоднократно судимый молодой человек. По версии следствия, он проник на веранду чужой квартиры, откуда похитил товар. Сумма ущерба превысила 3 тысячи рублей.

Также в минувшие сутки было раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления.

В Мегионе 44-летний неработающий мужчина, находясь в отделении банка по улице Нефтяников, украл из ячейки банкомата 43 тысячи рублей, принадлежащих местной жительницу. Во время допроса югорчанин признал свою вину.

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