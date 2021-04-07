В Югре наказали рабочего, из-за которого разлилась нефть

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

В Югре завершилось расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Республики Башкортостан. Он признан виновным в нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Напоминаем, что происшествие случилось 4 марта 2020 года на Самотлорском месторождении. В тот день мастер буровой установки, занимавшийся герметизацией скважины, преждевременно снял крепежные устройств с запорного механизма. В результате через незатвердевший цемент произошел разлив газожидкостной смеси нефтепродуктов и загрязнение участка леса на площади 0,0182 гектара.

- Концентрация загрязняющих веществ в почве оказалась превышена в 73 раза. Таким образом, причиненный ущерб составил более 230 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ХМАО-Югре.

В ходе следствия подсудимый признал вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб. С учетом раскаяния подсудимому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.