Во Всемирный День Здоровья югорские волонтеры могут пройти бесплатный кардиоскрининг

Фото: департамент здравоохранения Югры

Во Всемирный День Здоровья, который празднуют 7 апреля, югорские волонтеры могут пройти бесплатный кардиоскрининг. Его делают в окружном кардиодиспансере в рамках акции «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». Инициаторами выступили главный кардиолог Югры Ирина Урванцева и председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов.

- Наши волонтеры заслуживают особого внимания. Не сложно догадаться, сколько сил, энергии и терпения эти люди тратят, совершая хорошие поступки. Наш проект выражается в проявлении заботы о волонтерах. Пандемия показала, насколько все мы нуждаемся в их помощи, - отметила Ирина Урванцева.

Кардиоскрининг не занимает много времени, однако имеет значимый социальный эффект. Программа диагностики: анализ крови, электрокардиограмма и ультразвуковое исследование сосудов шеи (для людей старше 40 лет.) При выявлении отклонений врач-кардиолог назначит дополнительное обследование.