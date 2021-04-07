Югорская полиция задержала аферистку, которая выдавала себя за ясновидящую Фото: Ольга Крыльцова

Югорская полиция задержала аферистку, которая выдавала себя за ясновидящую. Ее жертвой стала местная жительница, попавшая в затруднительную ситуацию. По мнению югорчанки, справиться с проблемой самостоятельно она не могла.

Далее женщина нашла в социальной сети подходящую страничку и написала сообщение. Ответ не заставил себя ждать.

- Предсказательница в течение полугода понуждала югорчанку переводить ей деньги на банковскую карту. В надежде узнать свою судьбу и решить навалившиеся проблемы, потерпевшая перевела аферистке около 40 тысяч рублей, но в итоге желаемого результата так и не получила, - рассказали в ОМВД России по г. Югорску.

Кстати, преступницей оказалась 36-летняя безработная москвичка, ранее судимая за мошенничество. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».