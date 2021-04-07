В Когалыме по просьбе местной жительницы расчистили дорогу к школе

Фото: администрация Когалыма

Жители Когалыма периодически жалуются на многочисленные лужи, через которые невозможно пройти. Все сообщения фиксируют специалисты Центра управления регионом. Коммунальщики стараются отрабатывать все обращения, однако приоритет отдают социальным учреждениям.

Среди написавших была и Римма Костромина. В личных сообщениях группы она обратила внимание на участок за домом по ул. Мира, 4а: «Добрый вечер! Уважаемая Администрация! Решите, пожалуйста, вопрос с уборкой территории от грязного снега на ул. Мира, 4а, в образовательное учреждение невозможно попасть».

Получив сообщение, сотрудники администрации оперативно направили его специалистам предприятия «Коммунспецавтотехника». Вчера, 6 апреля, территорию расчистили.

- Друзья, мы отслеживаем все ваши обращения и знаем, что тема луж самая «жаркая» за последние дни, коммунальные службы предпринимают все усилия, чтобы устранить неудобства, но надо понимать, что сделать это за один день невозможно, - сообщили а администрации города.