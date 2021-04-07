В Радужном разобрались с большой лужей на пересечении улиц Ягельная и 50 лет Победы

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В Радужном установили дренажные системы на участке дороги пересечения улиц Ягельная и 50 лет Победы. Специалисты обследовали водоприемники, а также осмотрели другие места, где скапливается талая вода.

- В целом дренажные системы неплохо справляются со своей задачей. С учетом того, что накопители полностью еще не оттаяли. Мы продолжаем наблюдать за работой дренажных систем, если они себя оправдают, то мы будем устанавливать их на всех проблемных участках, - сообщили в городской администрации.

Также на участок дороги пересечения улиц Ягельная и 50 лет Победы выехал депутат городской Думы VII созыва Денис Кононов курирующий данный вопрос от депутатского сообщества. Он лично оценить работу дренажных систем и опубликовала видеокомментарий.