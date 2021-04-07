В поликлинике Нижневартовска прошла профориентационная экскурсия для будущих медиков

Фото: департамент здравоохранения Югры

В поликлинике Нижневартовска прошла профориентационная экскурсия для учащиеся медицинского класса Лицея имени А.С. Пушкина.

В этот раз встреча была несколько необычной, поскольку пандемия изменила работу многих служб, однако это не помешало ребятам изучить поликлинику изнутри: 20 десятиклассников и 1 пятиклассник с огромным интересом впитывали все, что рассказывали постоянные эксперты-экскурсоводы поликлиники.

Ученики посетили клинико-диагностическую лабораторию, офтальмологическое, хирургическое, сурдологическое и лор отделения, ознакомились с принципами работы прививочных кабинетов и Центра здоровья, а также окунулись в мир волонтерства, который царит на 3 этаже поликлиники №1.

Завершающим этапом экскурсии стала беседа с главным врачом Нижневартовской городской поликлиники Светланой Ворониной, которая ответила на вопросы юных вартовчан. Они разделились на два блока: о личном и профессиональном.