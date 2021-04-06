Сургутянин лишился миллиона, пытаясь вывести деньги с интернет-биржи Фото: Вера Зенина

В полицию Сургута обратился местный житель 1971 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Со слов потерпевшего, ему позвонил некий человек, представившийся менеджера брокерской компании. Далее он предложил мужчине помочь вывести деньги, которые тот ранее внес на счет интернет-биржи. Однако для этого надо было оплатить комиссию, страховку и услугу курьера.

Не заподозрив обмана, сургутянин перевел на указанные реквизиты более миллиона рублей, но помощи так и не дождался. Звонивший оператор был недоступен, а деньги так и остались на счете.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенника, обманувшего югорчанина. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».