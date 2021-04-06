Житель Междуреченска рискует угодить в тюрьму за спаивание подростка Фото: Ольга Крыльцова

В Кондинском районе возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя поселка Междуреченский. Он обвиняется по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как выяснилось, ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за такой же проступок, но должных выводов он не сделал. Своей жертвой злоумышленник выбрал 15-летнего подростка.

- В дальнейшем междуреченец продолжил вовлекать мальчика в распитие алкоголя. В итоге сотрудниками полиции было зафиксировано еще два факта, - рассказали в ОМВД России по Кондинскому району.

Кроме того, удалось выяснить, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, а также к уголовной ответственности за совершение преступления против личности. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы