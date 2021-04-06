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Общество6 апреля 2021 13:01

В Лангепасе наградили волонтеров-медиков за труд в период пандемии

Им вручили благодарственные письма
Марина Прохорова
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Фото: департамент здравоохранения по ХМАО-Югре

Фото: департамент здравоохранения по ХМАО-Югре

В Лангепасе наградили волонтеров-медиков из местной больницы, которые оказывали помощь сотрудника территориального Управления Роспотребнадзора в тяжелый период пандемии.

Медицинские работники регистрировали и направляли документы по организации противоэпидемических мероприятий, работали в программах по учету и регистрации заболевших и контактных лиц, а также консультировали горожан по вопросам профилактики.

Волонтерам вручили благодарственные письма за совместную оперативную работу.

- Помощь волонтеров неоценима и особенно важна, своевременное проведение профилактических мероприятий сыграло большую роль для снижения заболеваемости в Лангепасе и Покачах, - сообщила начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Елена Керова.