Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 апреля 2021 года увеличилось на 59 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Югре за сутки зарегистрировано 59 случаев коронавируса в 13 муниципалитетах, с начала пандемии - 54 594. Также за сутки скончался один человек.

По клинической картине: у 40 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 12 диагностирована пневмония, у семерых пациентов болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях, еще по четырем контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 623 югорчанина, сняты с наблюдения - 203 713 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 527 жителей региона, всего прошли обследование 1 550 484 человека.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: Ханты-Мансийск - 21; Нижневартовск - 10; Сургут - 8; Ханты-Мансийский район - 7; Урай - 3; Нягань и Когалым - 2; Нефтеюганск, Мегион, Радужный, Сургутский, Березовский и Белоярский районы - 1.

Состояние 46 пациентов - тяжелое, 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 785 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 65 человека, за весь период пандемии вылечились 53 098 югорчан.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 328 человек с COVID-19, из них 1 008 (12,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 597 868. Выздоровевших - 8 902, за весь период - 4 220 035. Умерших - 389, с начала периода - 101 106.