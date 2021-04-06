Югра вошла в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары

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Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. В текущем году 10% компаний даже ввели дресс-код для тех, кто общается с коллегами и клиентами по видеосвязи. Таковы данные исследователей портала Superjob.ru. Бизнес ХМАО также наращивает объемы удаленной работы. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последние 2 месяца число подключений к этим сервисам в Югре выросло в 5 раз.

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции – в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей марта – апреля 2020 года.

По статистике МегаФона, в северном округе также, как и в соседней Свердловской области, клиенты чаще проводят вебинары, чем видеоконференции. Больше других в нашем регионе такой формат подключают предприятия крупного бизнеса в сфере услуг общественного питания, рестораны и образовательные структуры. Предпочтения югорчан эксперты объясняют функционалом сервиса. Платформа вебинара позволяет проводить онлайн лекции или презентации в HD-качестве для аудитории до тысячи человек. Для сравнения – бизнесмены Удмуртии и ЯНАО, наоборот, чаще подключаются к видеоконференциям, где формат общения более узкий – до ста участников.

– Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. По нашим данным, ХМАО вошел в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом, слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги – в течение 7 дней», - рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.