Прокуратура Когалыма помогла семьям переехать в новые квартиры из аварийных домов Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Когалыма помогла пяти семьям, проживающим в аварийных домах, получить благоустроенные квартиры.

- Установлено, что заявители проживали в домах по ул. Романтиков и ул. Широкой, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2014 году, при этом иного жилья они не имели, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

По результатам обследования, проведенного специализированной организацией, стало известно, что дальнейшее проживание в этих домах может быть опасно для жизни, так как стены и фундамент зданий изношены, к тому же имеются многочисленные повреждения конструкций.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления, в которых требовал предоставить людям вне очереди благоустроенное жилье, отвечающие установленным требованиям.

В итоге городской суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время семьи переехали в новые квартиры.