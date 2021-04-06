Вартовчан приглашают на городские субботники

Фото: администрация Нижневартовска

В скором времени в Нижневартовске начнется череда городских субботников под названием «Чистый город». Принять участие может любой житель, общественные организации, предприятия и учреждения всех форм собственности.

Последним необходимо убрать мусор, вывезти железобетон, покрасить и обновить ограждения, а также выполнить иные хозяйственные работы, закрепленные в Правилах благоустройства Нижневартовска.

Мероприятия по уборке запланированы на 16, 23 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая. При плохой погоде проведение субботников может быть перенесено.