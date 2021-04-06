На каникулах югорские школьники повторили правила электробезопасности

Фото: «Россети Тюмень»

Представители «Россети Тюмень» рассказали юным северянам о жизненно важных принципах поведения вблизи энергообъектов и напомнили правила обращения с электричеством дома. Для лучшего восприятия ученики младших классов смотрели познавательные мультфильмы, а старшеклассники узнавали об особенностях действия тока через демонстрацию защитных свойств спецодежды.

Не менее интересно проходило и онлайн-общение. Дистанционный формат позволил подключить к уроку еще больше участников и эффективно поработать со школами на отдаленных территориях.

– Несмотря на то, что уроки пришлось проводить в онлайн-формате, дети активно включались в беседу, многие рассказывали о том, как соблюдают правила безопасности при обращении с электричеством дома, давали советы своим одноклассникам. За этих ребят энергетики могут быть спокойны, – поделился впечатлениями Александр Горботенко, инженер службы технологического присоединения и взаимодействия с клиентами Нижневартовских электрических сетей.

Специалисты, помимо школьных лагерей, побывали и в няганской детской поликлинике, где провели занятие еще для тридцати ребят, получающих лечение в дневном стационаре.

Сотрудники энергокомпании уверены, что основы электробезопасности, изложенные на доступном для детей языке, могут предотвратить несчастный случай и спасти чью-то жизнь. Кроме того, эти знания пригодятся и на выпускных экзаменах.

Инженер службы производственной безопасности и производственного контроля Анатолий Филатов отметил важность таких уроков, ведь электричество окружает нас повсюду, и каждый, не зависимо от возраста, должен знать и помнить хотя бы элементарные правила обращения с электроприборами.

– Без специальных приспособлений человек не может определить, находится оборудование под напряжением или нет. Электрический ток может вызвать термическое, электролитическое и биологическое воздействие: ожоги, обморок, судороги, прекращение дыхания и даже смерть. Поэтому мы стараемся использовать каждую возможность, чтобы рассказать и напомнить населению, в первую очередь – детям, о правилах электробезопасности дома и на улице, – подчеркнул Алексей Филатов.