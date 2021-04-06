В Нижневартовске поймали вора, который вынес с работы телефоны на 730 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие сутки в Югре произошло 51 преступление, из которых 28 раскрыты по горячим следам.

Так, в Нижневартовске раскрыли кражу товаров со склада. Преступником оказался 19-летний местный житель. В течение нескольких дней, находясь на рабочем месте, вартовчанин вынес восемь телефонов и одну пару беспроводных наушников общей стоимостью порядка 730 тысяч рублей. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенное частично сдал в комиссионный магазин. Во время обысков на квартире подозреваемого нашли залоговый билет и изъяли два телефона.

Также за минувший день было раскрыто шесть ранее зарегистрированных преступлений, в том числе кражи и мошенничество. В Югорске сотрудникам уголовного розыска удалось разгадать схему 36-летней безработной москвички, которая якобы гадала и наживалась на посторонних людях. Около полугода, с августа по январь, она обманным путем вымогала у югорчанки деньги. Северянка наивно верила мнимой предсказательнице и платила ей за услуги. В надежде узнать судьбу, гражданка перевела злоумышленнице около 40 тысяч рублей.

В Лангепасе по обращению заявительницы был найден ранее похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Вором оказался 10-летний местный мальчик. Он признал свою вину.