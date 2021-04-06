В Сургуте молодая пара на «Хонде» врезалась в дерево

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадали люди. Авария случилась 5 апреля в городе Сургут на улице Профсоюзов.

- В 22:35 водитель автомобиля «Хонда», по предварительным данным, не справился с управлением. Далее машину занесло и она врезалась в дерево, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадал 24-летний водитель и его 21-летняя пассажирка. Они получил травмы и были доставлены в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа 9 водителей задержано за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 - за отказ от медицинского освидетельствования, 1 - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Еще 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, а 41 - за нарушение требований к перевозке детей.