Жители Югры смогут проверить уровень своей музыкальной грамотности

Фото: Всеобщий музыкальный диктант, соцсеть ВКонтакте

Югорчан приглашают присоединиться к международной просветительской акции «Музыкальный диктант». Она начнется 11 апреля в 12:00. Для участия необходимо подать заявку, а затем прийти на площадку проведения акции.

В этом году предусмотрено 11 авторских диктантов разной сложности, среди которых есть и ритмический - для людей без музыкального образования.

Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполнит опытный педагог на фортепиано, и на слух записать нотами услышанный материал.

Также можно проверить музыкальные навыки онлайн, для этого необходимо подключиться к трансляции. Отметим, что онлайн-работы не проверяются и не оцениваются педагогами, но будет возможность самостоятельной проверки, так как ноты всех диктантов организаторы опубликуют на официальном сайте.