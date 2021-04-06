Врачи Нижневартовской детской поликлиники рассказали, как помочь больным аутизмом

Фото: Нижневартовская городская детская поликлиника

Врачи Нижневартовской детской поликлиники поддержали Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Медики организовали тематическую акция, которая помогла доступно рассказать о проблемах и особенностях заболевания.

Врачи раздавал информационно-методический материал с синей лентой, именно этот цвет принято считать символом аутизма. Это связано с тем, что люди, страдающие данной болезнью, чаще всего предпочитают голубые и синие цветовые гаммы.

Также медики рассказали молодым родителям о характерных особенностях болезни и тактике, которой надо следовать при выявлении первых симптомов.

Основная цель акции - обратить внимание окружающих на необходимость оказывать поддержку людям с расстройством аутистического спектра, справиться с которым им в одиночку никак нельзя, да и невозможно.