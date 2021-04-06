Погода в Югре на 6 апреля: осадки и сильный ветер

Погода в Югре на 6 апреля Фото: Вера Зенина

Во вторник, 6 апреля, в Югре облачно и небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днем порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью +1...-4 градуса, по северо-западу -7...-12 , днем +3...+8 градусов.

Ханты-Мансийск: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -2. Ветер 8-12 м/с.

Сургут: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -1. Ветер 5-7 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и осадки. Днем +3, ночью 0. Ветер 7-11 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 6-7 м/с.

Когалым: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 5-9 м/с.