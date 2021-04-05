Жительница Нягани рискует оказаться в тюрьме из-за кражи ковра Фото: Ольга Крыльцова

В Нягани раскрыли кражу ковра из городского двора. Заявление о пропаже поступило от местной жительницы. По словам женщина, она оставила дорожку сушиться на металлических турниках, а потом она пропала.

Через некоторое время полиция задержала преступницу. Ей оказалась 30-летняя местная жительница, приехавшая в гости к своим знакомым. Когда женщина увидела ковер, у нее возникла мысль, что он неплохо бы смотрелся у нее дома. Позвонив подруге, которая подрабатывает в такси, злоумышленница загрузила дорожку в багажник машины. Расплатится за помощь в доставке горожанка решила половиной украденного ковра.

Сейчас на женщину заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.