Фото: Росгвардия по ХМАО-Югре

Росгвардейцы Сургута задержали двух местных жителей, подозреваемых в разбое. Поймать злоумышленников удалось прапорщику Максиму Гаджекиримову и младшему сержанту Ринату Мукминову.

- С помощью лома преступники залезли в помещений одного из городских предприятий и, угрожая охраннику расправой, похитили у него деньги, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ХМАО-Югре.

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали прибывшим на место полицейским.

Кстати, впоследствии потерпевший опознал нападавших. Сейчас на них заведены уголовные дела.

Также напоминаем, что пару недель назад Росгвардейцы задержали вартовчанина, укравшего сотовый телефон у продавца торгового центра.