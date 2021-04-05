Попугай, купленный у мошенников, обошелся вартовчанке в 25 тысяч рублей

Жительница Нижневартовска купила у мошенника дорогого попугая Фото: pixabay.com

В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Вартовчанку обманули при покупке попугая Какаду на сайте объявлений.

Написав продавцу и договорившись о покупке, женщина, по рекомендации хозяина птицы, решила оформить доставку через специализированную транспортную компанию. Перейдя по ссылке, югорчанка заполнила анкету и ввела банковские данные.

После оплаты женщина написала в службу поддержки - уточнить, прошла ли оплата. Далее ей сообщили, что операция не прошла, так как карта заблокирована банком партнером из-за подозрительной активности, поэтому необходимо пройти повторное резервирование суммы списания, но для этого на счету должна быть сумма, эквивалентная сумме списания. Тогда женщина поняла, что ее обманули, а также обнаружила, что практически все сообщения с продавцом и само объявление удалены. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.