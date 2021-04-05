«Доллар и туалетная вода»: сургутянин дважды за день ограбил одну квартиру

Сургутянин дважды за день ограбил одну и туже квартиру Фото: Ольга Крыльцова

За минувшие выходные в Югре произошло 108 преступлений, из которых 69 раскрыты по горячим следам.

Так, в Сургуте сотрудники Уголовного розыска задержали мужчину, который украл две связки ключей, туалетную воду, вязанную шапки и один доллар. Во время допроса гражданин рассказал, что проник в квартиру через открытую дверь, из которой вынес вещи на общую сумму 7 тысяч рублей. Но на этом сургутянин не остановился. Позже он вернулся и решил прихватить еще флакон туалетной воды, фонарик, наушники и устройство для курения. В этот раз гражданин украл на 4 тысячи рублей.

В Октябрьском районе 17-летний безработный молодой человек решил незаметно угнать автомобиль. Разбив окно, он проник в гараж, расположенный во дворе, взломал замок зажигания и отправился в дорогу. Однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

Среди ранее зарегистрированных преступлений полицейские раскрыли 11 фактов. Так, в Нягани 33-летняя уроженка Тюменской области украл ковер, висевший во дворе на сушилке. Позже имущество вернулась к законным владельцам.

В Радужном 41-летний безработный и ранее судимый местный житель решил поживиться в чужой квартире продуктами питания. Ущерб, нанесенный заявителю, составил порядка 2,5 тысяч рублей.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела, раскрываемость составила 84 процента, - рассказали в УМВД России по ХМАО-Югре.