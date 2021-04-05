В Сургуте спасли недоношенного младенца, у которого не усваивалась еда

Малышу провели сложную операцию Фото: Ольга Крыльцова

Неонатологи «Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства» провели сложную операцию новорожденному. У малыша диагностировали некротизирующий энтероколит - заболевание, которое поражает кишечник недоношенных детей и может привести к некрозу.

Ребенок появился на свет раньше срока и с низкой массой тела. Через несколько дней у него возникли проблемы с питанием. Малыш перестал усваивать пищу, появилось вздутие живота и срыгивания, также он стал менее активным.

Зная особенности заболеваний недоношенных детей, медики провели комплексное обследование новорожденного, вовремя установив диагноз.

После этапа хирургической реабилитации малыша перевели в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей для набора веса.

Сейчас ребенок уже находится дома, где полноценно питается и хорошо растет. В дальнейшем он будет наблюдаться в отделении катамнеза Центра охраны материнства и детства врачами педиатрами и профильными специалистами.