В Сургуте спасли недоношенного младенца, у которого не усваивалась еда

Малышу провели сложную операцию
Фото: Ольга Крыльцова
Неонатологи «Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства» провели сложную операцию новорожденному. У малыша диагностировали некротизирующий энтероколит - заболевание, которое поражает кишечник недоношенных детей и может привести к некрозу.
Ребенок появился на свет раньше срока и с низкой массой тела. Через несколько дней у него возникли проблемы с питанием. Малыш перестал усваивать пищу, появилось вздутие живота и срыгивания, также он стал менее активным.
Зная особенности заболеваний недоношенных детей, медики провели комплексное обследование новорожденного, вовремя установив диагноз.
После этапа хирургической реабилитации малыша перевели в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей для набора веса.
Сейчас ребенок уже находится дома, где полноценно питается и хорошо растет. В дальнейшем он будет наблюдаться в отделении катамнеза Центра охраны материнства и детства врачами педиатрами и профильными специалистами.