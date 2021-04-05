Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 апреля 2021 года увеличилось на 70 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Югре за сутки зарегистрировано 70 случаев коронавируса в 16 муниципалитетах, с начала пандемии - 54 535 человек.

По клинической картине: у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония, у четырех пациентов болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях, по 16 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 767 югорчан, сняты с наблюдения - 203 447 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 385 жителей региона, всего прошли обследование 1 549 957 человек.

Картина заболеваемости в регионе выглядит следующим образом: Ханты-Мансийск - 17; Нижневартовск - 10; Мегион - 8; Сургут - 7; Урай - 6; Ханты-Мансийский район - 5; Нягань, Сургутский и Нефтеюганский районы - 3; Когалым - 2; Нефтеюганск, Югорск, Радужный, Пыть-Ях, Советский и Нижневартовский районы - 1.

Состояние 43 пациентов - тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 784 человека. За сутки по выздоровлению выписаны 42 человека, за весь период пандемии вылечились 53 033 югорчанина.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 646 человек с COVID-19, из них 1 125 (13,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 589 540. Выздоровевших - 7 052, за весь период - 4 211 133. Умерших - 343, с начала периода - 100 717.