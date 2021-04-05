За минувшие выходные мошенники выманили у югорчан более 7 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

За минувшие выходные мошенники выманили у югорчан более 7 миллионов рублей. Полиция завела уголовные дело по 24 преступлениям, совершенным дистанционно.

Так, 67-летняя сургутянка была уверенна, что общается по телефону с прокурором следственного отделения, который убедил женщину в том, что ей полагается компенсация за приобретенные некачественные БАДы в сумме 450 тысяч рублей. Чтобы получить выплату, аферист предложил оплатить страховку, что потерпевшая и сделала, внеся на указанный счет 870 тысяч рублей.

По такой же схеме аферисты пытались обмануть пенсионерку из Радужного. Женщина едва не перевела 77 тысяч рублей, но вовремя раскусила обманщиков.

Еще одной жертвой преступников стал сургутянин 1988 года рождения, поверивший, что выиграл айфон. Он оплатил доставку стоимостью 11 тысяч рублей, но телефона так и не увидел.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых, - сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.