В Пыть-Яхе автоинспекторы рассказали жителям, как защитить имущество от мошенников

В Пыть-Яхе автоинспекторы рассказали жителям, как противостоять мошенникам и защитить автомобиль от угона Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактическую акцию, призвав горожан более внимательнее относиться к своим картам, счетам и имуществу.

- В ходе мероприятия сотрудники останавливали автомобили и рассказывали водителям о мерах предосторожности во время подозрительных звонков. Кроме этого, полицейские информировали о способах защитить машину от угона и том, как избежать кражи личного имущества, - сообщили в городском отделении ОМВД России.

Для большей наглядности сотрудники вручали картонные автомобильные ароматизаторы. На одной стороне была написана информация по профилактике мошенничества, а с другой - угонов автотранспорта.

- Подвесной ароматизатор всегда будет на виду у водителя и его пассажиров, тем самым послужит напоминанием и, возможно, защитит от преступных посягательств, - добавили в ведомстве.