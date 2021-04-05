В Березовском районе будут судить местного жителя, незаконно срубившего деревья Фото: Ольга Крыльцова

В Березовском районе будут судить местного жителя села Приполярный. Он обвиняется по ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

- Установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый, не имея разрешительных документов, срубил на участке лесничества деревья породы «береза»и «пихта». Сделал он это для заготовки древесины, - рассказали в прокуратуре по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве добавили, что мужчина причинил району значительный материальный ущерб. Позже он возместил убыток в полном объеме.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.