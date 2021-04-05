В Урае пожарные провели занятия со студентами политехнического техникума

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Урае представители 71 пожарно-спасательной части провели занятие со студентам политехнического техникума. Они рассказали, какую опасность представляет пожар для человека, особенно в местах массового скопления людей.

- К сожалению, немногие знают, как правильно действовать в случае возникновения нештатной ситуации и очень часто поддаются панике, - отметили пожарные.

В ходе беседы спасатели обратили внимание ребят на основные правила пожарной безопасности и действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также напомнили о правилах пользования первичными средствами пожаротушения и телефоны экстренных служб.

- Основная цель таких занятий - напомнить ребятам о правилах безопасности и закрепить навыки при отработке практических действий в различных нештатных ситуациях, - сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.