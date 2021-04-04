Студентам Урая рассказали, как вести себя при пожаре в помещении, где много людей

Цель занятий – закрепить навыки при отработке практических действий в различных нештатных ситуациях. Фото ГУ МЧС по Югре

Югорские спасатели продолжают регулярно проводить мероприятия по предупреждению и профилактике пожаров со школьниками и студентами. Очередная встреча прошла в Урайском политическом техникуме.

Представители 71 пожарно-спасательной части Алексей Мясников и Александр Искендеров рассказали студентам, какую опасность представляет пожар для человека. Особенно в местах, где находится большое количество людей.

- К сожалению, немногие люди знают, как правильно действовать в случае возникновения нештатной ситуации и очень часто поддаются панике, - отметили пожарные.

В ходе беседы сотрудники МЧС обратили внимание ребят на основные правила пожарной безопасности и действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, напомнили о правилах пользования первичными средствами пожаротушения и телефоны экстренных служб.