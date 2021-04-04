Сургутские полицейские провели профилактическую акцию «Стоп! Мошенники!»

Было роздано более 150 памяток. Фото vk.com/gumkorpus

Сургутские полицейские совместно с добровольцами провели профилактическую акцию «Стоп! Мошенники!». В мероприятии приняли участие и студенты Сургутского государственного университета, учащиеся на юридическом факультете.

Повод к проведению акции стало то, что ежедневно в полицию обращаются сургутяне, которые попались на уловки аферистов. Только с начала этого года жители Сургута перевели злоумышленникам более 20 миллионов рублей. Стражи порядка регулярно, в целях профилактики, осуществляют поквартирный обход и объясняют гражданам, как не стать жертвами мошенников. Так, в 2021 году полицейские посетили порядка 67 тысяч семей.

- Было роздано более 150 памяток, проведены предупреждающие беседы о том, что гражданам необходимо удерживаться от общения со злоумышленниками, никому не предоставлять свои данные, были озвучены им основные схемы обмана, - рассказали в региональном Штабе добровольцев Югры АНО «ГДК».