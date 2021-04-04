Бойцы сургутского ОМОН организовали состязания по силовому экстриму

Мероприятие приурочили к 7-летию спецподразделения. Фото vk.com/rosgvard_ugra_official

В Сургуте сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели турнир по силовому экстриму «Силач Севера». Мероприятие приурочили к 7-летию спецподразделения.

В турнире приняли участие представители правоохранительных структур и клубов тяжелой атлетики автономного округа состоялись на базе отряда. Им предстояло перенести на расстояние «коромысло» весом 220 кг, максимальное количество раз поднять бревно, перевернуть автомобильную покрышку весом более 360 кг, а еще перекинуть кегу.

- Одним из самых трудных и зрелищных испытаний для атлетов стала буксировка автомобиля «Газель» массой свыше двух тонн на 30 метров. И в этом упражнении спецназовцам Росгвардии не нашлось равных, - отметил главный судья, президент Федерации силовых видов спорта Югры Алексей Кожекин.

По итогам состязаний «золото» и «серебро» завоевали бойцы ОМОН «Стерх», третье место досталось профессиональным тяжелоатлетам. Победители турнира получили медали, кубки и ценные подарками.