Погода в Югре 4 апреля: воздух прогреется до плюс 8 градусов

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В Югре, 4 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики прогнозируют гололедные явления. Ночью и утром возможен туман.

В течения дня ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, днем воздух прогреется до +3,+8 градусов, в северо-западных районах до +2,-3 градусов.

В Ханты-Мансийске также будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 градусов, днем +4,+6 градусов.