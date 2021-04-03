Юные югорские спортсмены пообщались с чемпионами по биатлону

Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, соцсеть ВКонтакте

В Югре на базе Центра зимних видов спорта им .А.В.Филипенко состоялся мастер-класс «Тренировка с чемпионом» под организацией БУ «ЦСПСКЮ».

Для участия в мероприятии приехали лидеры мужской сборной России по биатлону - Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Также компанию им составили ребята из спортивная школа олимпийского резерва и члены сборных команд региона - всего более ста участников.

Мастер-класс состоял из двух частей. Первая - практическая - прошла на стадионе, где чемпионы провели с юными спортсменами тренировку и показали функциональные упражнения. Вторая часть прошла в форме беседы. Подрастающие спортсмены задавали чемпионов интересующие вопросы и получали ответы.

Спортсменов, которые задали наиболее интересные вопросы, наградили призами от РОО «Союз биатлонистов Югры».