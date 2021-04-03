Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 апреля 2021 года увеличилось на 72 человека

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Югре за сутки зарегистрировано 72 новых случая коронавируса в 16 муниципалитетах, с начала периода - 54 396 человек.

По клинической картине: у 55 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, у двух человек заболевание протекало бессимптомно, один пациент скончался, с начала периода - 784.

В населенных пунктах картина заболеваемости выглядит следующим образом: Сургут - 13; Ханты-Мансийск - 11; Нижневартовск - 9; Урай и Ханты-Мансийский район - 6; Сургутский район - 5; Нягань - 4; Когалым, Нефтеюганск, Радужный и Нижневартовский район - 3; Лангепас - 2; Югорск, Кондинский, Октябрьский и Советский районы - 1.

Излечились от коронавируса 93 пациента, за весь период пандемии - 52 941 человек.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 9 021 человек с COVID-19, из них 1 223 (13,6%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 572 077. Выздоровевших - 9 618, за весь период - 4 195 869. Умерших - 384, с начала периода - 100 017.