В Покачах обсудили аварийность на дорогах

Фото: администрация Покачей
В Покачах прошло заседание Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, на котором проанализировали итоги прошедшего года и говорили о рисках, с которыми пришлось столкнуться в текущем.
В частности, представители Госавтоинспекции подняли вопрос о добросовестной работе транспортных предприятий. Так, 19 января на трассе Сургут-Нижневартовск опрокинулась фура одной из местных компаний. Позже стало известно, что водитель был пьян.
- Ситуация стала своеобразным уроком. Необходимо усилить контроль не только на дорогах со стороны ГИБДД, но и на самих предприятиях, - сообщили участники комиссии.
Также было принято решение подготовить комплексный проект благоустройства, подразумевающий отсыпку и монтаж энергосберегающих фонарей. Кроме того, необходимо поменять опоры на участке длиной четыре километра.