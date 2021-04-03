В Покачах обсудили аварийность на дорогах

Фото: администрация Покачей

В Покачах прошло заседание Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения, на котором проанализировали итоги прошедшего года и говорили о рисках, с которыми пришлось столкнуться в текущем.

В частности, представители Госавтоинспекции подняли вопрос о добросовестной работе транспортных предприятий. Так, 19 января на трассе Сургут-Нижневартовск опрокинулась фура одной из местных компаний. Позже стало известно, что водитель был пьян.

- Ситуация стала своеобразным уроком. Необходимо усилить контроль не только на дорогах со стороны ГИБДД, но и на самих предприятиях, - сообщили участники комиссии.

Также было принято решение подготовить комплексный проект благоустройства, подразумевающий отсыпку и монтаж энергосберегающих фонарей. Кроме того, необходимо поменять опоры на участке длиной четыре километра.