В поликлинике Нягани работает регистратура открытого типа

Фото: Няганская городская поликлиника

Няганская городская поликлиника начала работать по новому принципу. Теперь в медучреждении есть открытая регистратура.

Ее сотрудники больше не тратят время на поиски амбулаторных карт пациентов, поскольку все истории болезней переведены в электронный вид (бумажные аналоги хранятся в архиве). Также девушки не отвечают на телефонные звонки пациентов - эту работу выполняют специалисты «колл-центра», которые также координируют деятельность бригады неотложной медицинской помощи, оформляют вызовы врачей на дом и осуществляют плановую запись на приемы к докторам.

Сейчас в открытой регистратуре работают три человека, ежедневно к ним за помощью обращаются порядка 400 человек. Администраторы общаются с пациентами на расстоянии вытянутой руки по принципу ресепшен в банках или отелях.