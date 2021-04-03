Школьники Лангепаса приняли участие в круглом столе по противодействию коррупции

Фото: ОМВД России по г. Лангепасу

В лангепасском Центре «Фортуна» прошел круглый стол на тему: «Коррупция, как социальное явление современной России». В заседании приняли участие ребята 10-11 классов, а также помощник прокурора города Юлия Якубовская и инспектор по делам несовершеннолетних Анна Надькина.

На встрече школьники обсудили различные формы коррупции и особенности ее проявления в жизни. Также сотрудники правоохранительных органов напомнили ученикам об уголовной и административной ответственности за дачу взятки и рассказали, куда можно обратиться на анонимной основе в случае вымогательства. В свою очередь ребята активно задавали интересующие их вопросы и получали ответы.

В конце мероприятия эксперты пожелали школьникам успехов и призвали к активной гражданской позиции.